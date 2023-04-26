Москва, 27 июня, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Российские военные за последние сутки на купянском направлении уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства. Об этом 27 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Минобороны РФ

Кроме станции, украинские военные лишились двух боевых бронированных машин, двух автомобилей и гаубицы Д-20.

Представитель оборонного ведомства добавил, что удары по расположению украинских военных нанесли штурмовая и армейская авиация, а также артиллерия «Западной» группировки войск. В результате российские подразделения поразили силы ВСУ в районах Красного Первого, Синьковки, Берестового в Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки в ЛНР.

«Общие потери противника за сутки составили более 30 украинских военнослужащих», ― уточнил Конашенков.

Кроме того, за прошедшие сутки в районе Огурцово Харьковской области уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, Министерство обороны 25 июня опубликовало кадры уничтожения укрепрайона ВСУ на купянском направлении. После обнаружения укрепрайона с солдатами украинской армии и запасами боеприпасов по нему нанесли удар высокоточным оружием. Позиции ВСУ, боеприпасы и вооружение уничтожили полностью.

Военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские войска оставляют позиции из-за потерь на купянском направлении и успехов российских военных северо-восточнее Купянска. По его данным, командование ВСУ старается усилить позиции второй линии обороны за счёт украинских батальонов теробороны.