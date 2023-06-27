«Договорённости реализуются». Кремль объяснил прекращение дела о мятеже

Москва, 27 июня, 2023, 15:58 — ИА Регнум. Следственное управление ФСБ прекратило уголовное дело о вооружённом мятеже. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ 27 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец ЧВК «Вагнер»

Как объяснили в спецслужбе, было установлено, что участники мятежа 24 июня прекратили противоправные действия, направленные на совершение преступления. Кроме того, ФСБ учла и иные имеющие значение для расследования обстоятельства.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что была проделана огромная работа целым рядом лиц для предотвращения дальнейшей эскалации.

«Ещё раз повторяю, была проявлена воля президента, чтобы не допустить развития событий по худшему сценарию. Была определённая договорённость, чтобы избежать этого худшего сценария, и были определённые обещания президента, определённые гарантии. Договорённости реализуются», — заявил он.

Дело об организации вооруженного мятежа возбудили после того, как подразделения ЧВК «Вагнер» вошли в Ростов-на-Дону. Позднее белорусский лидер Александр Лукашенко при согласовании с президентом России Владимиром Путиным провёл переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным. Была достигнута договорённость о деэскалации.

Путин поблагодарил Лукашенко, а также российских граждан, силовиков и военных, которые в трудный момент объединились и не поддержали попытки мятежа.