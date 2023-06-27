Минск, 27 июня, 2023, 15:57 — ИА Регнум. Запад, пытаясь обесценить действия России и Белоруссии по урегулированию ситуации на Украине, называет их «дипломатической имитацией», заявил 27 июня белорусский президент Александр Лукашенко.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

«К сожалению, наши попытки урегулировать ситуацию путём мирных переговоров там (на Западе. — Прим. ред.) сейчас называют «дипломатической имитацией». Цена этой «имитации» — тысячи человеческих жизней. Сотни тысяч человеческих жизней», — заявил Лукашенко.

По его словам, Запад преследует цель раскачать ситуацию, насадив под шумок свои правила и установив свой порядок.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня Лукашенко заявил, что у Минска есть технические возможности противостоять угрозам Запада. Такая угроза существует: Запад не отказался от идеи уничтожить Белоруссию как государство, отметил Лукашенко.