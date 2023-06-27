Москва, 27 июня, 2023, 15:50 — ИА Регнум. Военнослужащих, проявивших себя во время предотвращения попытки вооружённого мятежа, представят к государственным наградам. Об этом 27 июня на встрече с силовиками заявил президент России Владимир Путин.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин во время встречи с военнослужащими

«Я уже министру обороны поручал. Заслуги всех тех, кто принимал участие в этой части работы, будут оценены государством, имею в виду государственными наградами», ― уточнил глава государства.

Президент также подчеркнул намерение повторить это поручение главе Минобороны.

«Я хотел бы подчеркнуть важность формирования ядра руководства Вооружённых сил Российской Федерации, включая авиационную составляющую, из тех, кто достойно проявляет себя в боевых действиях и имеет перспективу на будущее», ― указал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в ходе обращения к военнослужащим и спецслужбам, которые обеспечивали безопасность во время вооружённого мятежа, президент России заявил, что силы Минобороны, Росгвардии, МВД и специальных служб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных объектов, а также безопасность приграничных регионов.

Кроме того, подчеркнул Путин, во время мятежа не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО.

В ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты, органы власти и объекты транспортной инфраструктуры. Офицеров спецподразделения Росгвардии и сотрудников полиции подняли по тревоге.

Позднее глава Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером провёл переговоры с Пригожиным, что позволило достичь соглашения об остановке движения вооружённых формирований в России и дальнейших шагах по деэскалации.