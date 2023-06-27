Киев, 27 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. На Украине призвали разорвать дипломатические отношения с Белоруссией. Петицию об этом 27 июня опубликовали на сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы инициативы считают, что аннулирование связей Киева и Минска пойдёт Украине на пользу, а разрыв отношений станет важнейшим политическим шагом. Утверждается, сотрудничество Белоруссии с Россией создаёт угрозу нацбезопасности Украины.

«Одной из главных причин призыва является активная поддержка и сотрудничество властей Белоруссии с Российской Федерацией. Это сотрудничество не только усиливает политические и экономические связи между двумя странами, но и создает угрозу национальной безопасности Украины», — говорится в тексте петиции.

Петиция будет считаться одобренной по достижении 25 тыс. подписавших её пользователей.

Ранее ИА Регнум сообщало об «аудиовойне» на границе Белоруссии и Украины. Так, 31 мая белорусские пограничники включили на украинском языке запись с сообщением о том, что украинский и белорусский борщи — это «борщи-соседи» и «борщи-родственники», в то время как ни в одной национальной кухне в Европе подобных блюд нет. Через громкоговорители они призывали украинцев переходить на их сторону. Отвечая на белорусскую запись, пограничники Украины заявили, что белорусский борщ напоминает «тюремную баланду» с того момента, как белорусы «воткнули нож» в спину украинцам.

Лукашенко позднее рассказал, как послал «на хрен» Украину вместо проведения переговоров в Стамбуле. Президент Белоруссии отметил, что во время встречи с главой ГУР Украины Кириллом Будановым ему предложили в следующий раз встретиться в Стамбуле, на что Лукашенко ответил резко негативно, аргументируя отказ общей с Украиной границей.

Ранее Лукашенко также озвучил условие вступления Белоруссии в конфликт на Украине. По его словам, единственное, что может этому поспособствовать, — агрессия в сторону Минска. Перед этим белорусский лидер заявил, что, «если хоть один солдат придёт на территорию Белоруссии», он не станет тянуть с «жесточайшим» ответом.