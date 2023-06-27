Суд начал банкротство сотового ретейлера «Связной»
Москва, 27 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Суд начал процедуру банкротства сотового ретейлера «Связной». Об этом 27 июня заявил судья Арбитражного суда Москвы Вячеслав Фролов.
Процедуру суд начал по заявлению «Связного», которое он признал на заседании 27 июня обоснованным. К настоящему моменту в компании ввели наблюдение — начальная процедура банкротства, сообщило РИА Новости.
Рассмотрение по существу дела о банкротстве «Связного» суд назначил на 5 декабря 2023 года.
В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение компании «Связной» с Альфа-банком: ретейлер обязался выплатить кредитной организации до конца 2025 года свыше 6,7 млрд рублей долга с процентами.
По иску «Вымпелкома» суд обязал компанию выплатить 838,7 млн рублей. Кроме того, «Связного» обязали до конца 2025 года выплатить 2,6 миллиарда рублей Совкомбанку.
18 января Арбитражный суд Москвы взыскал с сотового ретейлера пять миллиардов рублей в пользу ООО «Мерлион».
14 февраля «Связной» сообщил, что планирует объявить себя банкротом. Объявление компания разместила на Федресурсе.