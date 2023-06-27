Москва, 27 июня, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Суд начал процедуру банкротства сотового ретейлера «Связной». Об этом 27 июня заявил судья Арбитражного суда Москвы Вячеслав Фролов.

РИА Новости/Валерий Мельников

Процедуру суд начал по заявлению «Связного», которое он признал на заседании 27 июня обоснованным. К настоящему моменту в компании ввели наблюдение — начальная процедура банкротства, сообщило РИА Новости.

Рассмотрение по существу дела о банкротстве «Связного» суд назначил на 5 декабря 2023 года.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение компании «Связной» с Альфа-банком: ретейлер обязался выплатить кредитной организации до конца 2025 года свыше 6,7 млрд рублей долга с процентами.

По иску «Вымпелкома» суд обязал компанию выплатить 838,7 млн рублей. Кроме того, «Связного» обязали до конца 2025 года выплатить 2,6 миллиарда рублей Совкомбанку.

18 января Арбитражный суд Москвы взыскал с сотового ретейлера пять миллиардов рублей в пользу ООО «Мерлион».

14 февраля «Связной» сообщил, что планирует объявить себя банкротом. Объявление компания разместила на Федресурсе.