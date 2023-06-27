Москва, 27 июня, 2023, 17:54 — ИА Регнум. Когда премьер-министр Венгрии Виктор Орбан говорит о том, что Украина больше не суверенная страна, он пытается подтолкнуть другие страны НАТО к тому, что конфликт на территории Украины пора заканчивать. Об этом корреспонденту ИА Регнум 27 июня заявил председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

Иван Шилов ИА Регнум

Рассуждая о тезисах, которые Орбан высказал в интервью изданию Bild, Калашников обратил внимание на то, что венгерский премьер-министр описал ситуацию такой, какой она является на самом деле. Таких людей, по словам Калашникова, очень мало, так как совсем немногие политики готовы возражать суверену, то есть США.

«Причём Орбан хочет не просто выступить в роли правдорубца, — пояснил парламентарий. — Он хочет подвигнуть другие страны к тому, что пора заканчивать всё это дело (конфликт на Украине. — прим. ИА Регнум). А закончить это могут те, кто находится вокруг него в НАТО».

Однако цель Британии и США, как подчеркнул депутат Госдумы, одна: либо ослабить Россию, либо довести её до кризиса и потом воспользоваться его плодами.

«Россия же понимает, что надо не просто что-то подписать. А надо понять — обманут в очередной раз или не обманут. В свою очередь, на Украине должны задумываться, не является ли всё происходящее бойней, которую Запад ведёт руками тех, кого ему не жалко», — отметил Калашников.

При этом он обратил внимание на то, что, когда Запад хотел перемирия, его не смущали подписи представителей Луганской и Донецкой Народных Республик на соответствующих документах. Однако потом, когда в Вашингтоне и Брюсселе взяли курс на эскалацию, эти подписи для них вдруг стали нелегитимными.

Поэтому, как полагает Калашников, у дипломатов здесь есть большое поле для работы и Запад может снова стать субъектом переговоров. Понятно, что разговаривать надо с ним.

«Это ведь они лезли со своими базами и на Украину, и в Грузию, и в Молдавию», — уточнил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, в интервью изданию Bild премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал несколько весьма нелестных характеристик киевскому режиму. В частности, он заявил о том, что у Украины нет денег, нет оружия и сражаться она может только потому, что её поддерживает Запад. Более того, как полагает Орбан, если США захотят, чтобы был мир, то мир наступит. Однако случиться это может только после переговоров России и США, в то время как ЕС лишился шанса быть посредником, так как оказался неспособен добиться выполнения Минских соглашений.

Также Орбан обратил внимание на бесплодность многочисленных антироссийских санкций, которые были разработаны неадекватно и не смогли ни поставить Россию на колени, ни добиться мира.