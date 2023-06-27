Грозный, 27 июня, 2023, 15:35 — ИА Регнум. Подразделения из Чечни предотвратили попытку прорыва диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) ВСУ в направлении двух сел в Белгородской области. Об этом 27 июня сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале.

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Как отметил Кадыров, находящиеся в Белгородской области начальники отделов МВД России по Курчалоевскому и Шатойскому районам Чечни Рустам Агуев и Гайрбек Делимханов очень тщательно продумывают меры противодействия противнику, в результате чего им удаётся успешно решать боевые задачи в направлении Щетиновки и Богун-Городка.

«Накануне, собрав всю необходимую разведывательную информацию, наши бойцы успешно накрыли артиллерийским огнем вражескую группу в зоне своей ответственности. Действуя на опережение, они предотвратили попытку украинской ДРГ прорваться к нашим позициям и уничтожили врага», — написал он.

Глава республики указал, что это происходит при всех попытках прорыва украинских диверсантов и поблагодарил личный состав и командование этих подразделений за эффективную службу.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июня Кадыров написал, что бойцы батальона «Запад-Ахмат» приступили к охране границы в Белгородской области для противодействия диверсантам ВСУ. Также он заверил жителей прилегающих к украинской границе районов, что теперь о них будет заботиться батальон из Чечни.

Позднее глава республики заявил, что бойцы отряда спецназа «Ахмат» ведут успешное продвижение в боях за Марьинку и скоро полностью освободят этот город. По его словам, после этого ВСУ прекратят обстреливать Петровский район Донецка.