Москва, 27 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что противники страны точно попытались бы использовать хаос вокруг попытки мятежа, но этого удалось не допустить. Об этом он сказал 27 июня на встрече с военнослужащими в Кремле.

Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости Путин заявил, что противникам РФ не удалось использовать хаос вокруг мятежа

«Хаос в стране был бы неизбежен, и противник, конечно, этим бы воспользовался. Он и так пытается это сделать. Но ничего не получается. Надеюсь, что и не получится. Даже уверен в этом. Но точно совершенно — воспользовались бы», — заявил президент.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола России.

Вскоре по согласованию с ним президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Во вторник, 27 июня, глава государства в Кремле обратился к силовикам, которые не допустили негативного развития событий с попыткой мятежа. Путин встретился со служащими Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО и заявил, что все они своими действиями фактически остановили гражданскую войну в стране. Президент указал, что слаженность действий позволила не привлекать к событиям боевые подразделения, задействованные в зоне специальной военной операции, а консолидация всех россиян сыграла решающую роль в подавлении мятежа.