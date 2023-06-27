Москва, 27 июня, 2023, 15:21 — ИА Регнум. В случае, если бы попытка вооружённого мятежа в России оказалась удачной, многие достижения спецоперации оказались бы утрачены. Об этом 27 июня заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими Минобороны.

РИА Новости/ Сергей Пивоваров

Как указал глава государства, коллективный Запад, конечно бы, воспользовался успешной попыткой вооружённого мятежа в России и даже сейчас пытается использовать эту ситуацию, однако у него ничего не получается.

«Неизвестно, что стало бы со страной в конечном итоге, но все те достижения, которые были достигнуты за время боевых действий, многие во всяком случае из них, были бы утрачены», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что в ходе попытки вооружённого мятежа, произошедшей в минувшие выходные, люди, которых в него втянули, увидели, что армия и народ России не с ними. Он добавил, что быстрое и чёткое развертывание силовиков позволило не допустить жертв среди мирного населения.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что недавние события показали высокую консолидацию общества вокруг президента России. Также он назвал пустыми дискуссиями и не имеющими никакого отношения к реальности мнения о том, что попытка мятежа якобы пошатнула позиции российской власти.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола России.

Вскоре по согласованию с ним президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.