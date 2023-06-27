Москва, 27 июня, 2023, 15:18 — ИА Регнум. Семьи погибших в результате вооружённого мятежа военнослужащих получат всю необходимую поддержку. Об этом 27 июня во время встречи с силовиками заявил президент России Владимир Путин.

Николай Тришин/ТАСС

Глава государства подчеркнул, что российские власти сделают для этого всё возможное.

«Без всяких сомнений, я уже министру говорил, будет сделано всё для того, чтобы поддержать семьи погибших наших товарищей», ― сказал глава государства.

Путин с сожалением напомнил о боевых потерях, понесённых в ходе событий 23–24 июня.

«Ваши товарищи погибли, защищая отечество», ― заявил российский лидер.

Глава государства добавил, что если бы мятеж не удалось подавить, то в России наступил бы хаос, которым бы воспользовался противник.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным с колонной военной техники вошла в Ростов-на-Дону, после чего часть формирований выдвинулась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране.

В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты, органы государственной власти и объекты транспортной инфраструктуры». Офицеров специального подразделения Росгвардии и сотрудников полиции подняли по тревоге.

Прекратить мятеж удалось благодаря усилиям президента Белоруссии Александра Лукашенко, который по согласованию с Путиным переговорил с Пригожиным и добился деэскалации. ЧВК прекратила движение в сторону Москвы и покинула Ростов-на-Дону.

Президент России 27 июня в ходе выступления перед военными предложил почтить память лётчиков, которые погибли 24 июня во время попытки вооружённого мятежа, минутой молчания. Глава государства подчеркнул, что они не дрогнули и с честью выполнили приказ и свой воинский долг.