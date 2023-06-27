Москва, 27 июня, 2023, 15:19 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили гражданскую войну, которая началась бы в стране в случае успеха вооружённого мятежа. Об этом 27 июня заявил президент Владимир Путин, обращаясь к военнослужащим.

РИА Новости/Михаил Терещенко

«Особую роль в этом, безусловно, сыграли вы. Вы и ваши товарищи. И за это вам особые слова благодарности», — сказал Путин, обращаясь к военным.

По словам президента, все должны понять, что произошло бы, если бы силовики не сделали то, что они сделали, если бы они не исполнили своего воинского долга и не проявили верности присяге и российскому народу.

«Как всегда бывает в таких случаях, всегда и везде происходит одно и то же: после вооружённых мятежей наступает полный хаос и гражданская война. Вот что вы предотвратили», — сказал Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 27 июня выступил в Кремле на Соборной площади перед военными и сотрудниками российских силовых ведомств, которые участвовали в подавлении вооружённого мятежа, начатого в ночь на 24 июня. Он почтил минутой молчания память погибших лётчиков.

В ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа, прибыв на военной технике в Ростов-на-Дону. Оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Эскалацию ситуации удалось остановить благодаря участию президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик, по согласованию с Путиным, связался с Пригожиным и убедил прекратить мятеж. В тот же вечер силы ЧВК остановили движение в сторону Москвы и покинули Ростов-на-Дону.