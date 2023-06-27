Минск, 27 июня, 2023, 15:05 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил 27 июня, что не считает нужным бояться возможного прихода бойцов ЧВК «Вагнер» в Белоруссию. Наоборот, по его мнению, они могут оказаться полезными.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам, это опыт. Они на передовой, штурмовые отряды, расскажут нам, что сейчас важно», — сказал белорусский лидер.

Лукашенко отметил, что бойцы ЧВК испытали на себе все передовые методы ведения боевых действий, поэтому могут рассказать, какие из них лучше работают.

«Тактика, вооружение, как наступать, как обороняться. Это бесценно, вот это нам от вагнеровцев надо взять», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что ему было больно наблюдать за попыткой мятежа в России. Он объяснил это тем, что Отечество — одно, поэтому многие белорусы приняли произошедшие события близко к сердцу. Говоря об этом, президент Белоруссии выразил мнение, что в случае, если Россия когда-то «рухнет», это затронет всех, и все останутся «под обломками». Лукашенко также заявил, что Запад мгновенно воспользовался бы смутой в Белоруссии и России, если бы это случилось.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершили попытку вооружённого мятежа: военная колонна вошла в Ростов-на-Дону, а оттуда часть сил направилась в сторону Москвы.

Обратившись к нации, президент России Владимир Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола страны.

Вскоре по согласованию с ним Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации, ЧВК прекратила движение в сторону столицы и покинула Ростов-на-Дону.