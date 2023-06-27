Москва, 27 июня, 2023, 15:00 — ИА Регнум. Российская армия уничтожила узел связи 110-й механизированной бригады украинских военных около Авдеевки. Об этом 27 июня рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

Как отметил военный, на донецком направлении группировка войск «Юг» за сутки успешно отразила семь попыток атак со стороны ВСУ

«Кроме того, в районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожен склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Конашенков рассказал, что российская армия отбросила на ореховском направлении мотопехотный взвод ВСУ на прежние позиции. Он уточнил, что на южнодонецком направлении украинские войска за сутки потеряли до 115 солдат, пять боевых бронированных машин, три пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Позднее он заявил, что ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации убитыми свыше 420 военных. Военный добавил, что украинские войска не оставляют попыток начать наступление сразу на трёх направлениях, однако эти попытки безуспешны.