Москва, 27 июня, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко абсолютно прав, когда говорит о том, что угроза нового глобального конфликта ещё никогда не была так близка, как в настоящее время, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

В беседе с корреспондентом ИА Регнум 27 июня, Хамзаев констатировал, что в мире разворачивается глобальный кризис, аналогов которому сложно найти. Хотя в истории бывали разные эпизоды, но их сложно сравнить с тем, что происходит сегодня, если учитывать уровень современной вооружённой оснащённости.

Кризис, по мнению Хамзаева, уже очевиден. Его больше не скрывают и не маскируют. Если раньше Запад всегда играл «по тонкой», а помогая кому-то, ссылался на какие-то фонды или оппозиционные движения, то теперь этой ширмы больше нет.

«Маски сброшены. Идёт открытый боевой конфликт. Запад действует по принципу: любой ценой оснастить Украину танками, гаубицами и системами ПВО. Сейчас отдельных лётчиков с Украины обучают летать на современных истребителях пятого поколения», — сказал Хамзаев.

По словам парламентария, идёт жёсткая эскалация конфликта, которую Лукашенко правильно подмечает. Главные участники этого конфликта — Россия и США, в то время как Китай сохраняет выдержанную позицию.

«Он не пляшет под дудку американцев. Это факт. Подтверждением этого может быть недавний визит Блинкена в Китай. В то же время американский президент спустил глобальную политику на уровень маразматичного детского сада. Как бы парадоксально это ни звучало», — сказал Хамзаев.

В то же время депутат полагает, что есть шансы того, что этот глобальный конфликт не перейдёт в горячую фазу. Здесь многое зависит от итогов выборов президента США. Хамзаев призвал не питать иллюзий — на внешней политике Вашингтона это сильно не скажется, однако могут снизиться темпы эскалации глобального конфликта.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по словам Лукашенко, Белоруссию и весь регион в очередной раз пытаются взорвать и дезориентировать людей. Предпринимаются попытки раскачать ситуацию, чтобы под это установить свои правила и порядок, при котором, по его словам, уже не будет «ни наших стран, ни народов».

Кроме того, Лукашенко убеждён, что если бы в России и Белоруссии началась смута, то коллективный Запад незамедлительно воспользовался бы ей. Президент Белоруссии подчеркнул, что «если Россия рухнет», то «мы останемся под обломками, все погибнем».