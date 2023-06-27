Москва, 27 июня, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Действия Австралии, которая расторгла договор аренды участка земли под российское посольство, недобросовестны и в целом символизируют пренебрежение принципом международного права. Об этом 27 июня заявили в пресс-службе Министерства иностранных дел России.

РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Дипломаты напомнили, что 15 июня парламент Австралии в ускоренном порядке принял закон о прекращении договора аренды на участок в столичном районе Ярралумла, где сооружался новый комплекс посольства России. При этом они обвинили в лицемерии премьер-министра Энтони Альбанезе, заявившего, что такое решение якобы продиктовано «соображениями национальной безопасности» и принято по рекомендации спецслужб.

«Как сейчас стало ясно, заключая соглашение об урегулировании спора, австралийские власти в то же самое время активно готовили альтернативный вариант изъятия российской дипнедвижимости», — указано в заявлении российского министерства.

Дипломаты подчеркнули, что законность таких действий Австралии сомнительна.

Как сообщало ИА Регнум, в 2008 году Россия арендовала землю в южном пригороде Канберры Ярралумле, неподалёку от парламента Австралии. В 2011 году местные власти разрешили построить там новое здание посольства. В августе 2022 года австралийская сторона объявила, что прекращает договор с Россией об аренде участка.

В июне этого года генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли подписал закон о прекращении действия договора. О намерении властей страны аннулировать договор аренды перед этим сообщил премьер-министр страны Энтони Альбанезе. По его словам, главной причиной расторжения якобы стали предупреждения о том, что аренда будто бы представляет угрозу национальной безопасности.

МИД России заявил решительный протест после решения Австралии и заверил, что задействует все возможные механизмы для защиты собственных интересов.

Посольству России в Австралии не удалось оспорить акт австралийского парламента об одностороннем расторжении договора аренды участка для нового здания диппредставительства. Верховный суд страны 26 июня принял решение отклонить иск российской дипмиссии. Судья Джейн Жаго заявила, что закон парламента должен иметь преимущественное значение, пока он остаётся в силе.

Посол России в Канберре Алексей Павловский подчеркнул, что российские власти ответят на расторжение Австралией договора об аренде земельного участка под строительство нового здания диппредставительства. Он добавил, что российское посольство внесло в свой иск в Верховный суд Австралии требование о выплате России денежной компенсации.