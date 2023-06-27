Москва, 27 июня, 2023, 14:38 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался отвечать на вопрос о возможности продолжения ЧВК «Вагнер» своей деятельности в Африке. В ходе брифинга он напомнил об озвученной министром иностранных дел Сергеем Лавровым информации на этот счёт.

Иван Шилов ИА Регнум ЧВК «Вагнер»

«Вчера такой вопрос задавался Лаврову, к его ответу мне нечего добавить», ― сказал официальный представитель Кремля.

Песков также оставил без ответа и вопрос о том, какие у Кремля ожидания, сколько вагнеровцев в итоге заключат контракты с Минобороны.

«Никакие дополнительные детали я вам по этой теме предоставить не могу», ― указал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что недавняя попытка вооружённого мятежа ЧВК «Вагнер» не отразилась на отношениях страны с африканскими государствами. Никакой паники из-за того, что появился риск прекращения активности бойцов ЧВК на континенте, как это заявляли иностранные СМИ, у африканских лидеров нет.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что Центрально-Африканская Республика изначально официально обратилась к частной военной компании, когда Европа решила свернуть там свою антитеррористическую деятельность. В ЦАР в качестве инструкторов работают несколько сотен военнослужащих, и эта работа продолжится, подчеркнул Лавров.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным на военной технике вошли в Ростов-на-Дону, а оттуда часть сил колонной выдвинулась в сторону Москвы. В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты. Офицеров спецподразделения Росгвардии и полицейских подняли по тревоге.

По согласованию с российским лидером Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл с Пригожиным переговоры, в результате стороны достигли соглашения о деэскалации. Бойцы ЧВК «Вагнер» развернулись в обратную сторону от Москвы и покинули Ростов-на-Дону.