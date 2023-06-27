Москва, 27 июня, 2023, 14:25 — ИА Регнум. ЧВК «Вагнер» не смогла бы захватить Москву, а сотрудники Росгвардии были готовы к разным вариантам событий, в том числе к провокациям. Об этом заявил глава силового ведомства Виктор Золотов 27 июня в беседе с журналистами, сообщило РИА Новости.

Иван Шилов ИА Регнум Боец Росгвардии

Отвечая на вопрос, есть ли угроза провокаций в столице в будущем, он подчеркнул, что его подчинённые всегда готовы противостоять этому.

«Мы всегда к этому готовимся, но они будут отражены и подавлены», — сказал Золотов.

Он также объяснил быстрое продвижение мятежников к Москве тем, что росгвардейцев стянули к столице, так как это было более эффективно, чем распределять малые группы на пути «вагнеровцев».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Золотов заявил, что личный состав Росгвардии действовал грамотно во время мятежа. В том числе благодаря этому удалось избежать погибших с обеих сторон.

27 июня перед силовиками, противостоявшими попытке мятежа, выступил президент Владимир Путин. Он поблагодарил их за отвагу и верность народу, отметив, что это помогло избежать гражданской войны.

Предприниматель Евгений Пригожин поднял «вагнеровцев» на мятеж в ночь на 24 июня. Они на военной технике вошли в Ростов-на-Дону, а также отправили колонну в сторону Москвы. В столице подняли силовиков по тревоге, ввели режим контртеррористической операции.

Ситуацию удалось завершить без боёв благодаря тому, что по согласованию с российским президентом его белорусский коллега Александр Лукашенко вступил в переговоры с Пригожиным. Стороны договорились о деэскалации, бойцы ЧВК вернулись на свои базы.