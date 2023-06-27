Москва, 27 июня, 2023, 14:09 — ИА Регнум. За последние сутки потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) в живой силе на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях в зоне проведения спецоперации превысили 540 человек. Об этом 27 июня в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ударами авиации, огнём артиллерии нанесено поражение подразделениям 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ в районах Червоной Дибровы, Червонопоповки Луганской Народной Республики и Серебрянки Донецкой Народной Республики», ― уточнил представитель оборонного ведомства.

Всего за сутки российские военные на краснолиманском направлении уничтожили более ста украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика». Потери ВСУ на донецком направлении составили до 325 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, а также пять автомобилей. Ещё 115 человек ВСУ потеряли на южнодонецком направлении.

Конашенков добавил, что украинские военные не оставляют попыток перейти в наступление сразу на трёх направлениях, но безуспешно.

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях», — подчеркнул он.

Так, сообщил представитель Минобороны, на донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили семь атак украинских военных, на краснолиманском ― две атаки, на южнодонецком ― три атаки. Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожили склад с боеприпасами 110-й механизированной бригады ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 26 июня, российские войска на донецком направлении уничтожили до 195 украинских военных, две боевые машины пехоты, шесть автомобилей, а также две самоходные артиллерийские установки Paladin американского производства.

В тот же день в районе Времевского выступа на территории ДНР бойцы российской армии отразили четыре атаки ВСУ.

На краснолиманском направлении истребители-бомбардировщики Су-34 группировки войск «Центр» Вооружённых сил России поразили пункт управления, опорный пункт и пункт временной дислокации ВСУ.