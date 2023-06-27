Москва, 27 июня, 2023, 14:39 — ИА Регнум. Сигналы ООН о нарушении Украиной и её правоохранительными органами множества прав человека останутся лишь афишированием данных, хоть и являются достаточным основанием для возбуждения уголовных дел и привлечения внимания мирового сообщества. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился адвокат и правозащитник Владимир Новицкий.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее в управлении верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) сообщили о десятках задержанных мирных украинцев, которые подверглись пыткам в скрытых лагерях страны. 43 опрошенных рассказали, что с ними жестоко обращались, их пытали сотрудники правоохранительных органов и военнослужащие Украины. Всего задокументировало 75 случаев произвольного задержания гражданских лиц, некоторые из которых представляли собой насильственные исчезновения. Кроме того, ООН стало известно, что украинские власти арестовывали мирных жителей, которые занимались гуманитарной помощью на подконтрольных России территориях.

Новицкий напомнил, что ООН не обладает полномочиями привлечения к ответственности, но может информацию от пострадавших передать в правоохранительные и судебные организации.

«Указанные факты являются достаточным основанием для рассмотрения и принятия постановления в рамках как комитета по правам человека ООН, так и уровня Совбеза ООН. Факты должны являться основанием для возбуждения дел на национальном уровне. Вопрос в том, чтобы украинские правоохранительные органы выполняли свои функции по привлечению к ответственности лиц, которые нарушают закон Украины», — рассказал Новицкий.

Правозащитник отметил, что сейчас данные относятся к юрисдикции Украины, поэтому местные органы охраны порядка должны по закону возбудить дела. Тем более что в украинском законодательстве, как и в российском, есть статья о применении физических или психологических насильственных действий. Однако, как отметил Новицкий, есть вопросы к осуществлению правосудия.

«Возможно, конечно, что кого-то и привлекут. Но Украина сейчас — любимый ребёнок у ряда стран, которые во многом определяют вектор деятельности международных организаций. Поэтому это всё может быть сигналом в никуда, не будет действий», — добавил правозащитник.

Также эксперт указал на то, что преследование лиц, которые оказывают гуманитарную помощь, недопустимо. Гуманитарное право предусматривает возможность каждого оказать помощь нуждающемуся, даже если он оказался военным одной из противоборствующих сторон. Адвокат отметил, что на этот факт должны обратить внимание в международных организациях, например, в Красном Кресте.

«Где-то это отметят. Но сегодня существует предвзятость в отношении России и прощение почти всех нарушений, повинностей Украине. Будет ли реакция мировая — непонятно. Но каких-то западных санкций в отношении Украины точно не будет», — поделился мнением Новицкий.

Россия давно пыталась обратить внимание мирового сообщества на противоправное поведение украинских военных в отношении как пленных российских солдат, так и простых мирных жителей. Так, 15 марта постоянный представитель России при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов, выступая на полях 52-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ), заявил, что западные СМИ и Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) продолжают игнорировать жестокость украинских военных и киевских властей. Гатилов призвал всесторонне привлекать внимание к преступлениям киевского режима.

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