Москва, 27 июня, 2023, 14:11 — ИА Регнум. Российские военные в ходе СВО отбросили мотопехотный взвод ВСУ на прежние позиции на ореховском направлении, сообщил 27 июня на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА Регнум

«На ореховском тактическом направлении российскими войсками в результате огневого поражения остановлен и отброшен на исходные позиции мотопехотный взвод ВСУ, проводивший разведку боем», — сообщил Конашенков.

Также российские военные уничтожили украинскую ДРГ в Запорожской области.

На южнодонецком направлении общие потери ВСУ составили до 115 украинских военных, отметил Конашенков. Российские войска поразили пять боевых бронированных машин, три пикапа и гаубицы «Мста-Б» и Д-20.

Как сообщили 27 июня в Минобороны, под Новодонецком российские бойцы захватили бронеавтомобиль Oshkosh, которым управляли украинские военные.

Как сообщало ИА Регнум, по данным председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, ВСУ в минувшие часы переместили силы стратегического резерва в район Гуляйполя (Запорожская область).