Москва, 27 июня, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Во время попытки военного мятежа директор Росгвардии Виктор Золотов постоянно находился на связи с президентом России Владимиром Путиным. Он заявил об этом 27 июня журналистам.

РИА Новости/Валерий Шарифулин Генерал армии Виктор Золотов

«Постоянно был на связи и с президентом, со всеми руководителями федеральных органов исполнительной власти», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, до этого Золотов заявил, что личный состав Росгвардии грамотно работал во время попытки вооружённого мятежа в России, которая произошла в минувшие выходные. Глава ведомства подчеркнул, что считает достижением то, что стороны не открыли огонь и всё закончилось благополучно.

Ранее Путин заявил, что втянутые в недавнюю попытку мятежа люди увидели, что армия и народ России не с ними. Глава государства указал, что быстрое и чёткое развертывание сотрудников силовых ведомств позволило пресечь очень опасный вариант развития ситуации и не допустить жертв среди мирного населения.

В ночь на 24 июня часть бойцов ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным вошли в Ростов-на-Дону и начали движение в направлении Москвы. После этого были по тревоге подняты подразделения Росгвардии и сотрудники полиции.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл с Пригожиным переговоры, после чего было достигнуто соглашение о мирном разрешении ситуации. Затем колонна ЧВК развернулась в обратную от Москвы сторону, а её бойцы покинули Ростов-на-Дону.