Москва, 27 июня, 2023, 14:00 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД остановили Mercedes-Benz Е-класса, в котором находился топ-менеджер крупной российской IT-компании ISS Джованни Ди Масса. Во время досмотра у него нашли наркотики. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

(сс) Sebastian Pociecha

Инцидент произошёл 25 июня на улице Краснопрудной в Красносельском районе Москвы. На заднем сиденье автомобиля находился 61-летний топ-менеджер крупной российской IT-компании ISS Джованни Ди Масса. Сотрудникам дорожной полиции показалось странным поведение мужчины, и его попросили предъявить документы и показать содержимое карманов. Во время досмотра у мужчины обнаружили пакет с белым порошком. Вещество изъяли и направили на экспертизу.

«У 61-летнего гражданина Итальянской Республики было изъято вещество массой 1,15 г, которое по результатам экспертизы оказалось наркотическим», — рассказал собеседник агентства.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). Сейчас он находится под подпиской о невыезде. В ближайшее время в его квартире на улице Новодмитровской на северо-востоке столицы планируют провести обыск.