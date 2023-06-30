Москва, 30 июня, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Приёмная кампания в кластеры федерального проекта «Профессионалитет» стартовала в середине июня 2023 года в 68 регионах России, а уже через 2-2,5 года первые специалисты, отучившиеся по ускоренным специальным программам, смогут гарантированно выйти на производство и получать высокий доход. Проект особенно актуален для молодежи Дальневосточного федерального округа (ДФО).

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Практика в учебных аудиториях с оборудованием, применяемом в подразделениях ОАО «РЖД»

Крупнейшие предприятия ДФО прямо сейчас готовы принять на работу в общей сложности более 20 тысяч специалистов различного профиля. А всего совместно с работодателями в дальневосточных производственных кластерах планируется обучить по 116 самым потребованным специальностям и профессиям более 50 тысяч студентов. Три с половиной тысячи будущих профессионалов уже начали обучение в 2022 году, еще восемь тысяч абитуриентов будут зачислены по итогам приемной кампании в этом году.

В «Профессионалитете» уже участвуют 29 известнейших предприятий-работодателей реального сектора экономики ДФО. Это АО «Авиационная холдинговая «Компания «Сухой», ОАО «Российские железные дороги», АО «Якутская птицефабрика», «Судостроительный комплекс «Звезда», «РУСАГРО-Приморье» и многие другие.

Обучение по программам «Профессионалитета» отличается, в первую очередь, своей направленностью на получение практических навыков. К примеру, студенты Губернаторского авиастроительного колледжа города Комсомольска-на-Амуре уже сейчас могут стать участниками создания самых современных самолётов в России. Став опорным учебным заведением кластера «Машиностроение», колледж заключил договор на изготовление полезной продукции с филиалом авиационного холдинга «Сухой» — Комсомольским-на-Амуре авиационным заводом им. Ю. А. Гагарина.

КнААЗ выполняет крупный госконтракт по строительству многоцелевых истребителей пятого поколения Су-57 для ВКС России. До 2025 года на предприятии готовы принять на работу около 900 рабочих и специалистов. Теперь деталь, изготовления на практике студентом колледжа, не идёт на металлолом. Она получает практическое применение на производстве, а студент — денежное вознаграждение.

«Учусь буквально первый год, и за первый год я уже научился клепать, сверлить, зинковать отверстия, различать методы клёпки», — рассказывает будущий слесарь-сборщик авиационной техники Павел Ксенофонтов. По его признанию, больше всего ему нравятся спецпредметы — «Материаловедение» и «Самолетостроение». Говорит, что его наставник — суровый, но справедливый человек, на которого Павлу хочется равняться.

В 2022 году на базе коллежа открылась уникальная компетенция — «авиатехник». В мастерской колледжа находится точная копия части фюзеляжа самолёта. Под руководством преподавателей с опытом работы на производстве студенты оттачивают навыки обслуживания агрегатов самолётов. Помимо прочего, авиационный завод материально стимулирует мастеров за достижения воспитанников авиационного колледжа. «Наших ребят тоже поощряют — компенсируют стоимость питания во время производственной практики на авиазаводе», — говорит гендиректор Губернаторского авиастроительного колледжа в Комсомольске-на-Амуре Вера Аристова

Телеграм-канал gaskk_mck Обучающиеся ГАСКК посетили цеха сборки SSJ-100 и SSJ-new

Новые образовательно-производственные кластеры, открытые на базе средних специальных учебных заведений (ссузов) по нацпроекту «Образование», дают ребятам всей страны возможность освоить современное оборудование под руководством опытных наставников. Занятия ведутся по новым экспериментальным образовательным программам, содержание которых максимально отражает производственные процессы, в которые после трудоустройства предстоит погрузиться сегодняшним студентам.

Работодатели и бизнес впервые вовлечены и в формирование учебной программы, и в материально-техническое оснащение колледжей и техникумов, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов. Как следствие, программы подготовки кадрового потенциала полностью отвечают потребностям конкретных регионов и даже отдельных заводов. «На деле мы синхронизируем образовательные возможности и локализацию производства, тем самым специалисты готовятся точечно для индустрий и предприятий. И регионы обеспечиваются необходимыми профессиональными ресурсами», — подчеркнул министр.

АНО «Россия - страна возможностей» Сергей Кравцов

В ДФО в 2022-2023 учебном году участниками «Профессионалитета» стали 7 из 11 регионов: Амурская область, Камчатский, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, а также Якутия и Бурятия. В связи расширением транспортного коридора «Запад — Восток» специальности, связанные с эксплуатацией подвижного состава железных дорог, стали одними из самых востребованных.

Так, в Байкало-Амурском институте железнодорожного транспорта — филиале Дальневосточного государственного университета путей сообщения (ДВГУПС) в городе Тында созданы и широко используются 10 учебных аудиторий, оснащение которых дублирует оборудование и технические средства, применяемые в подразделениях ОАО «РЖД».

Под руководством преподавателей и наставников с производства студенты успешно осваивают практические навыки работы, — рассказала ИА Регнум директор ДВГУПС Елена Деменева. «Новейшее оборудование и технические средства вызывают живой интерес у студентов, позволяют на достойном уровне вести подготовку специалистов для РЖД. При прохождении производственной практики, сдаче демонстрационных экзаменов наши ребята демонстрируют высокий уровень практических навыков, с легкостью вливаются в рабочие коллективы и адаптируются на предприятиях ОАО «РЖД», — отмечает директор университета.

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Учебная аудитория с оборудованием, применяемом в подразделениях ОАО «РЖД»

С 2023 года одно из самых крупных технических учебных заведений — Хабаровский техникум железнодорожного транспорта (ХТЖТ) — совместно с РЖД стал основой для еще одного образовательно-производственного кластера. Студенты здесь получают основные компетенции, которые понадобятся при трудоустройстве в РЖД, пояснил директор техникума Андрей Ганус. По его словам, работодателю таких специалистов не придётся потом доучивать или переучивать.

«Этот федеральный проект нацелен на то, чтобы подготовить из простых студентов будущих высококлассных специалистов для какой-либо отрасли. В каждой лаборатории стоят определённые тренажеры для того, чтобы как можно лучше подготовить студента», — отметил один их обучающихся в колледже будущих железнодорожников, Евгений Чуйков. Студент ХТЖТ Алексей Глинский рассказал, что намерен стать машинистом электровоза и тепловоза. Говорит, железная дорога запала в душу с детства. «Управлять машинами нас учат на специальных тренажёрах, где есть пульт управления — точно такой же, как и на настоящем тепловозе», — рассказал Алексей.

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Будущие железнодорожники в учебных аудиториях

С 2022 года участником «Профессионалитета» стал и Улан-Удэнский колледж железнодорожного транспорта (УУКЖТ). В созданном на его базе образовательно-производственном кластере обучение ведётся по четырем специальностям: «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте», «Электроснабжение», «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство» и «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог (локомотивы)». По наблюдению преподавателя Серея Прейзнера, с появлением тренажеров студентов стало трудно попросить уйти из учебного класса. «Больше желания и интереса появилось у них осваивать данную профессию — интересно потрогать все руками», — говорит педагог.

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Участник программы «Профессионалитет»

«Нам здесь очень удобно и комфортно учиться», — отмечает студентка УУКЖТ Екатерина Быстрова.

«В будущем я буду работать помощником машиниста, на тренажёре учусь управлять локомотивом», — говорит другой студент этого колледжа Даниил Бутаков.

В УУКЖТ по программам «Профессионалитета» этим летом будет набрано 95 человек. «По проходящим консультациям с абитуриентами и их родителями хочу отметить возросший интерес к Федеральному проекту по сравнению с прошлым годом», — отмечает секретарь отборочной комиссии колледжа Валентина Гребенщикова.

Байкало-Амурский институт железнодорожного транспорта Практика в учебных аудиториях с оборудованием, применяемом в подразделениях РЖД

К числу самых востребованных на Дальнем Востоке относятся и такие профессии, как: мастер слесарных работ, токарь на станках с числовым программным управлением, ветеринар, сварщик, мастер сельскохозяйственного производства, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, педагог дошкольного образования, программист, специалист по информационным системам.

Дальневосточные предприятия с нетерпением ждут подрастающую смену, они (вместе с властями регионов) в рамках «Профессионалитета» выделяют студентам повышенную стипендию от работодателей и региональных органов исполнительной власти.

Как сообщало ИА Регнум, среди ключевых задач национального проекта «Образование» — развитие системы среднего профессионального образования, оснащение колледжей современным оборудованием, поддержка мастеров производственного обучения. Проект «профессионалитет» стал логическим продолжением системной работы по совершенствованию системы среднего профессионального образования. На сегодняшний день «Профессионалитетом» охвачено девять сотен специальных учебных заведений, с которыми сотрудничают более 960 предприятий-партнеров. Подробнее узнать о федеральной программе «Профессионалитет» и ознакомиться с партнерами-работодателями кластера можно на сайте япроф. рф.