Москва, 27 июня, 2023, 13:42 — ИА Регнум. Директор Росгвардии Виктор Золотов заявил, что личный состав ведомства грамотно работал во время попытки вооружённого мятежа в России. Во вторник, 27 июня, он рассказал о слаженной работе российских силовиков по недопущению худшего развития событий.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Личный состав Росгвардии на пунктах пропуска задерживался на 2–2,5 часа, грамотно с ними работали, и, собственно, это было тоже достижение того, что не был открыт огонь, не было потерь с двух сторон, ну и то, что закончилось всё достаточно благополучно», — сказал он.

Золотов также отметил высокую слаженность работы Росгвардии и других силовых ведомств — ФСБ, МВД и МЧС.

Он не исключил участия Запада в подготовке вооружённого мятежа в России. Глава Росгвардии заявил, что с этим связаны западные спецслужбы, которые инспирировали инцидент с помощью амбиций бизнесмена Евгения Пригожина. Однако Золотов подчеркнул, что в любом случае войти в Москву мятежникам бы не удалось.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 24 июня бойцы ЧВК «Вагнер» во главе с Пригожиным на военной технике вошли в Ростов-на-Дону, а оттуда часть сил колонной выдвинулась в сторону Москвы. В столице усилили меры безопасности, взяли под усиленную охрану все важнейшие объекты. Офицеров спецподразделения Росгвардии и полицейских подняли по тревоге.

По согласованию с российским лидером Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации. Бойцы ЧВК «Вагнер» развернулись в обратную сторону от Москвы и покинули Ростов-на-Дону.