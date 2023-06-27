Москва, 27 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что во время попытки мятежа российские власти не снимали боевые подразделения войск из зоны спецоперации на Украине. Об этом он сказал 27 июня во время встречи с представителями силовых ведомств, которые помогли остановить мятеж, на Соборной площади в Кремле.

РИА Новости

«Части Минобороны, росгвардейцы и сотрудники МВД и спецслужб обеспечили надёжную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов, прочность тыла наших Вооружённых сил, которые продолжали в это время героически вести борьбу на фронте. Нам не пришлось снимать боевые подразделения из зоны СВО во время попытки мятежа», — заявил российский лидер.

Во время выступления Путин также подчеркнул, что российские военные в трудный для страны момент встали на пути смуты и не допустили хаоса. По его словам, военные и правоохранители фактически остановили гражданскую войну. Путин отметил, что силовики обеспечили полную безопасность важных объектов.

Как ранее сообщало ИА Регнум, ЧВК «Вагнер» во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным совершила попытку вооружённого мятежа. Бойцы прибыли на военной технике в Ростов-на-Дону, а оттуда часть формирований направилась в сторону Москвы.

Путин назвал случившееся попыткой совершения мятежа и подчеркнул, что власти не допустят раскола в стране. По согласованию с ним президент Белоруссии Александр Лукашенко переговорил с Пригожиным, и стороны достигли соглашения о деэскалации.

Бойцы ЧВК «Вагнер» развернулись в обратную сторону от Москвы и покинули Ростов-на-Дону. Позднее появились сообщения, что американская разведка знала о подготовке мятежа и сообщила об этом властям, но в США не стали публиковать полученные данные и не проинформировали российское правительство.