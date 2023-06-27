Тверь, 27 июня, 2023, 13:25 — ИА Регнум. Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел сегодня, 27 июня, заседание правительства региона, где были рассмотрены ход сезонных полевых работ и подготовка к уборочной кампании.

Пресс-служба правительства Тверской области Заседание правительства Тверской области

«Продовольственная безопасность страны зависит от того, как работает сельское хозяйство. Ключевая задача — обеспечить поставку качественной продукции для наших жителей. По итогам прошлого года объемы сельскохозяйственного производства в Верхневолжье увеличились почти на 15%. В растениеводстве валовой сбор зерна вырос в полтора раза по сравнению с 2021 годом, производство картофеля — на 23%. Важно сохранить эту тенденцию», — заявил Игорь Руденя.

В этом году площадь посевов в регионе под урожай 2023 года составила 139 тыс. га — на 3,2 тыс. га больше, чем в 2022-м. Большинство муниципалитетов увеличили свои посевные площади, лидерами стали Бежецкий и Краснохолмский округа, Торжокский район.

Основной объем земель засеян зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами. Также в регионе культивируют картофель, овощи, лен и рапс.

По данным регионального Минсельхоза, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур планируется в объеме 123,9 тыс. тонн, картофеля — 250,2 тыс. тонн, овощей — 50,2 тыс. тонн, рапса — 5,6 тыс. тонн.

Как сообщили в пресс-службе правительства Тверской области, хозяйства региона обеспечены отечественными семенами, средствами защиты растений, техникой и горюче-смазочными материалами.

В рамках подготовки к уборочной кампании — 2023 ведется проверка техники, созданы мощности для хранения собранного урожая. Уже идет заготовка кормов — травы скошены на площади более 10 тыс. га.

Сельхозпредприятиям оказана государственная поддержка по ряду направлений, включая элитное семеноводство, приобретение удобрений, машиностроительной техники. Всего с начала 2023 года хозяйствам направлено 425 млн рублей.

Игорь Руденя подчеркнул: необходимо обеспечить своевременное доведение до аграриев всех предусмотренных средств поддержки, а также их эффективное использование.

Также на заседании обсуждались вопросы кадрового обеспечения АПК. В числе дополнительных мер привлечения специалистов в отрасль — доплаты молодым сотрудникам, возмещение затрат на обучение и оплату труда практикантов. Так, в 2023 году до 340 человек выросло число студентов колледжей и Тверской государственной сельскохозяйственной академии, задействованных в сезонных полевых работах.