Москва, 27 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В Министерстве обороны России 27 июня заявили о попытках наступления украинских войск в течение суток на трёх направлениях в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В течение суток Вооружённые силы Украины продолжили попытки наступательных действий на краснолиманском, донецком и южнодонецком направлениях», — заявил он.

В ходе боевых действий на южнодонецком направлении ВСУ, помимо живой силы, также потеряли боевую машину пехоты Bradley производства США. Конашенков сообщил, что за сутки украинские войска потеряли в общей сложности пять боевых бронемашин.

ВСУ предпринимают постоянные попытки наступления на этих направлениях. Днём ранее Конашенков сообщил, что на донецком направлении Киев потерял за сутки до 195 военнослужащих, две БМП и две американские САУ, а также шесть автомобилей. На краснолиманском — более 90 военнослужащих, три бронемашины, САУ «Акация» и гаубицу Д-30. В то же время в районе Времевского выступа на южнодонецком направлении «Восточная» группировка войск с помощью артиллерии и огнемётных систем отразила четыре попытки атаки ВСУ.