Москва, 27 июня, 2023, 13:13 — ИА Регнум. На сегодняшний день нет никаких предпосылок для возможности проведения переговоров по урегулированию ситуации на Украине и, соответственно, того, что президент Белоруссии Александр Лукашенко может стать их участником. Об этом 27 июня журналистам заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что Лукашенко сможет участвовать в переговорах по мирному урегулированию конфликта.

РИА Нововсти/Пресс-служба МИД РФ Александр Лукашенко

«Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса. На сегодня никаких предпосылок для такой возможности не усматривается. Это исключается Киевом, странами коллективного Запада», ― пояснил официальный представитель Кремля.

Песков также добавил, что ему ничего не известно о возможности проведения мирных переговоров в июле.

Представитель Кремля отметил, что Лукашенко является весьма опытным, мудрым и закалённым в различных боях государственным деятелем. По его словам, отношения между российским и белорусским лидерами являются не просто союзническими, а давними дружескими, подчеркнул Песков.

«Безусловно, обмен мнениями, координация деятельности ― это то, что происходит ежедневно, что диктует характер нашего Союзного государства. Особенно, когда вопрос безопасности выходит на первый план на фоне агрессии вокруг наших стран», ― констатировал Песков.

Как сообщало ИА Регнум, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов не исключил, что президент Белоруссии Лукашенко может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.