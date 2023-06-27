Москва, 27 июня, 2023, 14:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился со служащими Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые противостояли попытке мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом 27 июня сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новотси/ Михаил Метцель

Встреча прошла на территории Соборной площади. Путин выступил с обращением перед силовиками с крыльца Грановитой палаты.

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Президент России заявил, что российские военнослужащие своими действиями во время попытки вооружённого мятежа в стране фактически остановили гражданскую войну.

«Вы защитили конституционный строй, жизнь, безопасность и свободу наших граждан. Уберегли Родину от потрясений, фактически остановили гражданскую войну. В непростой ситуации вы действовали слаженно, делом доказали свою верность народу и воинской присяге», — сказал президент.

Глава государства отметил, что военнослужащие также проявили высокую ответственность за судьбу Родины. Президент указал, что благодаря слаженности действий стало возможно не снимать с позиций и не привлекать части, задействованные в СВО.

«Быстрое и четкое развертывание подразделений силовых структур позволило пресечь крайне опасное развитие обстановки в стране, не допустить жертв среди мирного населения», — подчеркнул российский лидер.

Народ и армия не встали на сторону мятежников, решимость и мужество военных, как и консолидация общества, сыграли решающую роль в подавлении мятежа, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин вечером 26 июня выступил с обращением к жителям России. Он поблагодарил граждан за то, что они проявили сплочённость и патриотизм. Путин отметил, что враги России рассчитывали на кровавую междоусобицу из-за мятежа.

В ночь на 24 июня предприниматель Евгений Пригожин поднял «вагнеровцев», они вошли в Ростов-на-Дону, а также отравили колонну с бронетехникой в сторону Москвы. Мятежники согласились отказаться от преступных планов в результате переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко, которые он по согласованию с российским лидером провёл с Пригожиным.

Членам ЧВК разрешили перейти в состав Минобороны РФ, уехать в Белоруссию или вернуться к гражданской жизни в России.