Москва, 27 июня, 2023, 13:38 — ИА Регнум. В Москве мошенники обманули гражданина Канады. Он передал преступникам 5000 долларов, чтобы спасти знакомую от ответственности за ДТП. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Известия/Алексей Майшев

25 июня в полицию обратился 71-летний гражданин Канады Петр Индурский. Мужчина рассказал, что стал жертвой мошенников. По словам пострадавшего, днём ранее с ним связался незнакомый человек, который представился сотрудником полиции и объяснил, что знакомая заявителя стала виновником крупного ДТП. Звонивший объяснил, что женщине грозит уголовная ответственность. Но её якобы можно спасти от суда, для этого нужно заплатить 5000 долларов. Мужчина был сбит с толку такой новостью и согласился передать деньги. Только после встречи с курьером он понял, что его обманули. Об этом он сообщил в полицию.

«Поступило заявление от 71-летнего гражданина Канады о том, что неизвестные ввели его в заблуждение и убедили передать им 5000 долларов США. Сумма ущерба составила 420 369 рублей», — рассказал собеседник агентства

По данному факту уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере».

Петр Индурский родился 19 мая 1952 года. Он является инженером электронной аппаратуры и кандидатом биологических наук, занимает должность заведующего лабораторией сомнологии АО «Нейроком». На её базе он занимался разработкой аппарата для нормализации сна.