Москва, 27 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Группировка «Юг» ВС России сорвала атаки штурмовиков ВСУ на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.

Станислав Красильников/ТАСС

«Подразделениями Южной группировки войск сорваны атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях. Существенные потери в живой силе и технике понесли батальонные тактические группы 56-й мотопехотной бригады противника в районе Васильевки, 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе Спорного, а также 57-й мотопехотной бригады ВСУ на подступах к Берховке», — рассказал он.

По словам начальника пресс-центра, также в районе Верхнекаменского была сорвана попытка подразделения сил специальных операций ВСУ провести разведку боем.

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Как сообщало ИА Регнум, анонсированное киевскими властями контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар ВСУ пришёлся на запорожский участок, куда были брошены подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.

Как отмечал президент России Владимир Путин, противнику не удаётся прорвать оборону РФ и достичь своих целей ни на одном из участков фронта. После 16 суток активных боёв противник понёс огромные потери и занялся перегруппировкой.