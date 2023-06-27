Группировка «Юг» сорвала атаки штурмовиков ВСУ на нескольких направлениях
Группировка «Юг» сорвала атаки штурмовиков ВСУ на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях
Москва, 27 июня, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Группировка «Юг» ВС России сорвала атаки штурмовиков ВСУ на лисичанском и соледаро-артёмовском направлениях, сообщил начальник пресс-центра Вадим Астафьев.
«Подразделениями Южной группировки войск сорваны атаки штурмовых групп ВСУ на лисичанском и соледаро-артемовском направлениях. Существенные потери в живой силе и технике понесли батальонные тактические группы 56-й мотопехотной бригады противника в районе Васильевки, 4-й бригады Нацгвардии Украины в районе Спорного, а также 57-й мотопехотной бригады ВСУ на подступах к Берховке», — рассказал он.
По словам начальника пресс-центра, также в районе Верхнекаменского была сорвана попытка подразделения сил специальных операций ВСУ провести разведку боем.
Как сообщало ИА Регнум, анонсированное киевскими властями контрнаступление началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар ВСУ пришёлся на запорожский участок, куда были брошены подготовленные специалистами НАТО и вооружённые западной техникой бригады ВСУ.
Как отмечал президент России Владимир Путин, противнику не удаётся прорвать оборону РФ и достичь своих целей ни на одном из участков фронта. После 16 суток активных боёв противник понёс огромные потери и занялся перегруппировкой.