Москва, 27 июня, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Информация телеканала CNN о якобы просьбе США к Украине не использовать попытку мятежа в минувшие выходные для нанесения ударов по территории России вне зоны СВО выглядит комично, потому что демонстрирует мнимую заботу Запада и имитацию игры по правилам. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Ранее телеканал CNN, ссылаясь на американского чиновника, рассказал, что иностранные союзники просили Украину не использовать попытку мятежа в выходные для нанесения ударов внутри России. Сообщается, что такое предостережение было сделано, чтобы избежать обвинений в оказании помощи ЧВК «Вагнер» и создании угрозы российскому суверенитету. Союзники якобы предостерегали украинцев от того, чтобы они не провоцировали Москву. Как отмечает источник, в послании западные политики просили ВСУ не раскачивать лодку, а предлагали использовать паузу для возможностей в зоне спецоперации. Послание отправляли в Киев главе МИД, заместителям, а также украинским послам.

«Какие они добрые! Может, они и санкции приказали отменить? А мы не знаем. Может? войска ВСУ отводят и прекратили бомбёжку мирных жителей на Донбассе? Это чушь полная!» — подчеркнул Матвейчев.

Как отметил депутат, таким образом Запад пытается продемонстрировать нечто, подобное заботе, создать имитацию честной игры.

«Вся эта забота о России выглядит комично, и никто в это не верит. На Украине ведь задаются вопросом — а почему не ударили, когда в России всё было неспокойно. А, оказывается, это доброта и щедрость души американской нас спасла».

По мнению Матвейчева, сообщения западных СМИ со ссылкой на неких американских чиновников не что иное, как оправдание за отсутствие попытки ВСУ воспользоваться ситуацией.

«Просто у Киева не было возможностей наступать. Если бы у них всё было приготовлено, то они бы вели себя по-другому. Но их наступление давно выдохлось, потери огромные, возможностей нет. И это единственная причина, по которой они не воспользовались ситуацией. В Киеве всегда исходят из того, чтобы сделать России хуже», — рассказал депутат.

Матвейчев отметил, что это уже не первое подобное сообщение от западных СМИ и их реакция на отсутствие действий в выходные со стороны ВСУ. Депутат допустил, что Запад, как и Киев, будет дальше находить новые поводы для оправданий своих неудач в контрнаступлении.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня телеканал CNN рассказал, что разведывательное сообщество США видело признаки того, что глава ЧВК «Вагнер» готовится бросить вызов военному руководству Российской Федерации, но при этом не сообщило Москве.

Газета New York Times со ссылкой на источники указала на то, что, несмотря на действия ЧВК «Вагнер», 23 и 24 июня ни одно из подразделений российской армии в зоне спецоперации не покинуло свои позиции. Украине не удалось воспользоваться своим положением, отметило издание.

В ночь на 24 июня члены ЧВК «Вагнер» во главе с предпринимателем Евгением Пригожиным на военной технике вошли в Ростов-на-Дону. Другая колонна направилась в сторону Москвы. Утром президент России Владимир Путин в ходе видеообращения назвал происходящее мятежом. Российский лидер и его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко договорились о посредничестве Минска для урегулирования ситуации. Вечером 24 июня колонны ЧВК «Вагнер» были остановлены и вернулись в полевые лагеря. Путин отметил, что противники России пытались раскачать ситуацию и спровоцировать мятеж, но у них ничего не вышло благодаря консолидации российского общества.