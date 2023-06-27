Москва, 27 июня, 2023, 12:47 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что в ситуации с мирным разрешением попытки вооружённого мятежа в России из него не нужно делать героя. Об этом пресс-секретарь 27 июня заявил журналистам.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Не думаю, что имею право комментировать Александра Григорьевича. Президент [России Владимир Путин] буквально вчера дал высокую оценку его усилиям по урегулированию этого кризиса», — сказал он.

Представитель Кремля уточнил, что в этой ситуации главным были усилия российского лидера и его воля к тому, чтобы не допустить развития ситуации с попыткой вооружённого мятежа по наихудшему из вариантов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко в ходе вручения генеральских погон высшему офицерскому составу Белоруссии заявил, что в ситуации с мирным разрешением попытки вооружённого мятежа в России его не стоит считать героем. При этом он подчеркнул, что считает, что, если Россия рухнет, «мы останемся под обломками и все погибнем».

До этого Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера за его вклад в разрешение ситуации с попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Глава государства уточнил, что решающую роль в этой ситуации сыграли именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества.