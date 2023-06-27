Киев, 27 июня, 2023, 12:25 — ИА Регнум. На территории городов Кременчуг и Сумы прогремело несколько взрывов. Об этом 27 июня сообщило украинское издание «Страна. ua» в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Пишут о взрывах в Сумах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также звуки взрывов были слышны в Кременчуге, и добавляется, что затем был объявлен отбой воздушной тревоги по всей Украине.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 26 июня на территории Украины прогремела серия взрывов. По данным украинских СМИ, они произошли в Киеве и Киевской области, а также в Полтавской и Черкасской областях и в Одессе.