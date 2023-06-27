Вашингтон, 27 июня, 2023, 12:24 — ИА Регнум. Американский бизнесмен и мультимиллиардер, основатель компаний Tesla и SpaceX и владелец соцсети Twitter Илон Маск раскритиковал слова сенатора США Линдси Грэма, назвавшего убийство русских в украинском конфликте «лучшей из инвестиций» американских властей. Он написал об этом на своей странице в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«[Сказать такое] было безумно и жестоко с его стороны», — отметил Маск, комментируя запись другого бизнесмена из США Дэвида Сакса.

В своём посте Сакс комментировал видеозапись, на которой запечатлена празднующая российская молодёжь, исполняющая песню певца Шамана «Я русский». Как указал американский предприниматель, «максимальное число именно таких людей» предлагал убивать Грэм.

Как сообщало ИА Регнум, 28 мая Линдси Грэм заявил в беседе с Владимиром Зеленским, что гибель русских в ходе конфликта на Украине означает, что Вашингтон «ещё никогда не тратил деньги так удачно». При этом украинский лидер поблагодарил сенатора за его за вклад в укрепление обороноспособности Украины.

Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти заявления Грэма позором для США. В свою очередь, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова напомнила, что банки и компании из США активно сотрудничали с нацистской Германией, являясь ключевой силой для процветания фашизма. Дипломат уточнила, что одна из их инвестиций привела ко Второй мировой войне и Холокосту.