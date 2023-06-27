Вашингтон, 27 июня, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Следующим шагом президента России Владимира Путина и Вооружённых сил России в конфликте с киевским режимом станет полное освобождение всех территорий Восточной Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала Judging Freedom высказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

РИА Новости/Гавриил Григоров Владимир Путин

«Российский народ хочет, чтобы этот конфликт закончился ясной однозначной победой. Думаю, Путин об этом знает», — заявил Макгрегор.

При этом эксперт уверен, что, если ответа со стороны Киева не последует, российские военные могут пойти дальше на запад.

Экс-советник Пентагона не исключил, что в дальнейшем мир может стать свидетелем более интенсивного и решительного наступления, которого ещё не видели.

Как сообщало ИА Регнум, ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что освобождения новых российских регионов в их административных границах уже недостаточно, поскольку обстрелы и диверсии со стороны Киева в таком случае продолжатся.

По его словам, в дальнейшем необходимо освобождать всю территорию Украины полностью. Если этого не сделать, ситуация не закончится, уверен врио главы республики. В таком случае территория страны станет потенциальным плацдармом для нападения на Россию.

Обозреватель турецкой газеты Star gazete Севиль Нуриева-Исмаилова считает, после того как киевские власти утратят контроль над страной, Польша не откажется от возможности присвоить себе часть территорий Украины, при этом судьба украинского народа никого волновать не будет.