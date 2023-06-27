Пермь, 27 июня, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции 27 июня признал законным приговор в виде пожизненного заключения, вынесенный Тимуру Бекмансурову, устроившему 20 сентября 2021 года стрельбу в Пермском государственном университете.

РИА Новости/ Андрей Никонов Тимур Бекмансуров

«Окончательно Бекмансурову Тимуру Муратовичу назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы», — процитировал председательствующего судью Дмитрия Ходака ТАСС.

В результате стрельбы, устроенной студентом первого курса юридического факультета Пермского государственного университета Бекмансуровым, погибли шесть человек (из них четверо студентов), ранения различной степени тяжести получили порядка 60 человек.

Бекмансуров при задержании оказал сопротивление, был ранен, в больнице ему ампутировали ногу. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц. Бекмансурова признали вменяемым.

5 сентября 2022 года в Пермском краевом суде началось рассмотрение дела Бекмансурова. Обвиняемый признал вину и, раскаявшись, попросил не приговаривать его к пожизненному сроку, как того требовала сторона обвинения.

28 декабря 2022 года суд приговорил Бекмансурова к пожизненному лишению свободы. 9 января защита обжаловала приговор.