Минск, 27 июня, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Во время попытки вооружённого мятежа в России, которая произошла в минувшие выходные, президент Белоруссии Александр Лукашенко дал распоряжение привести армию республики в полную боевую готовность. Он заявил об этом 27 июня в ходе церемонии вручения генеральских погон высшему офицерскому составу страны.

РИА Новости/Виктор Толочко

«Когда события в России происходили, мною были отданы все распоряжения по приведению армии в полную боевую готовность», — процитировало его слова агентство БелТА.

Белорусский лидер уточнил, что против такого его решения не выступили оппозиционные Telegram-каналы и никто из семей оппозиционеров страны.

Лукашенко добавил, что Вооружённые силы Белоруссии, а также милиция и спецподразделения после этого привели в полную боевую готовность.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Лукашенко рассказал, что представители белорусской оппозиции на фоне попытки вооружённого мятежа в России также пытались реализовать в республике такой же сценарий. Однако, по его словам, у них произошёл фальстарт.

До этого белорусский лидер заявил, что цветные революции не происходят в странах без наличия в них причин для этого. Лукашенко добавил, что мирная жизнь является результатом кропотливой ежедневной работы военных.