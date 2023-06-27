Москва, 27 июня, 2023, 13:01 — ИА Регнум. На востоке Москвы рэпер покончил с собой во время вечеринки в честь собственного дня рождения. Это произошло на глазах его друзей и брата. Об этом ИА Регнум сообщил источник. В истории разбирается полиция, которая опрашивает участников вечеринки.

Danchy Рэпер Даниил Юрин

В ночь с 24 на 25 июня рэпер Даниил Юрин, известный под творческим псевдонимом Danchy, отмечал своё 23-летие. Празднование проходило в квартире в районе Ивановское на востоке столицы. По свидетельствам пяти друзей и брата Даниила, по началу всё шло хорошо, но ближе к утру музыкант стал вести себя агрессивно и даже разбил кулаком оконное стекло в комнате, порезав руку. Гостям удалось успокоить именинника и оказать ему первую медицинскую помощь. Праздник продолжился, но примерно через час настроение Даниила снова изменилось и парень покончил с собой на глазах у гостей. На этот раз друзья ничего не успели предпринять.

«Поступило сообщение от брата погибшего о том, что на улице Чечулина 23-летний мужчина покончил с собой, был обнаружен труп с телесными повреждениями. По словам брата, погибший в состоянии алкогольного опьянения периодически высказывал суицидальные намерения, но никаких действий ранее не предпринимал», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.