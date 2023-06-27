Москва, 27 июня, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Идея о том, чтобы освободить граждан с доходами ниже 30 тыс. рублей от уплаты налога на доходы физических лиц правильная, но прежде чем реализовывать её, следует учесть положение федерального бюджета, очень напряжённого из-за санкций, считает председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв («Единая Россия»). Об этом он заявил 27 июня корреспонденту ИА Регнум.

РИА Новости

По его словам, предложенная депутатами от фракции ЛДПР идея об отмене НДФЛ для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс. рублей в месяц, имеет право на жизнь, и более того, законопроекты, предполагающие введение дифференцированной шкалы налогообложения, уже обсуждались.

Однако, как полагает парламентарий, если речь зайдёт о внедрении таких норм, необходима «синхронизация с возможностями бюджета», тем более что с 2024 года в России ожидается значительное увеличение минимального оклада, который должен вырасти больше чем до 22 тыс. рублей.

«Сейчас бюджет очень напряжённый из-за санкций. Поэтому очень важно, чтобы мы не оголили другие, социально важные, статьи расходов. Это и поддержка культуры, и физического развития, и малоимущих слоёв населения, и выравнивание бюджетов различных территорий. Поэтому сама по себе идея не вызывает сомнений. Однако мы будем смотреть отзывы правительства на данный законопроект», — констатировал Гутенёв.

В свою очередь, доцент Финансового университета при правительстве России Олег Комолов назвал прогрессивной идею об отмене НДФЛ для малоимущих, но подчеркнул, что в настоящее время она выглядит «довольно популистски», так как очевидно, что государство на это не согласится.

«Сейчас перед ним стоит совершенно иная задача — насытить бюджет любыми способами. И оно прибегает к самым отчаянным мерам. Дефицит бюджета заставляет включать режим экономии и не разбрасываться государственной казной в тот момент, когда деньги нужно направлять на фронт», — сказал Комолов.

По его словам, парламентарии могут высказывать самые разные идеи, но очень сомнительно, что правительство будет их всерьёз рассматривать.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что, по мнению авторов инициативы об отмене НДФЛ для людей с доходами ниже 30 тыс. рублей, благодаря таким мерам россияне с низкой зарплатой смогут повысить свой уровень жизни. Либерал-демократы убеждены, что порог в 30 тысяч рублей оптимален, так как эта сумма почти в два раза превышает минимальный размер оплаты труда, что станет «действительно ощутимым» для большинства малообеспеченных граждан.

Ранее фракция КПРФ в Госдуме предложила ввести прогрессивный налог на сверхдоходы, установив ставку НДФЛ на уровне 30% для дохода свыше 10 млн рублей в год. Сообщается, что при введении новой ставки бюджет дополнительно получит около 650 млрд рублей.