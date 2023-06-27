Москва, 27 июня, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Житель Нальчика (Кабардино-Балкария), который намеревался вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), изменил своё решение и поблагодарил ФСБ за задержание. Видео опубликовала Федеральная служба безопасности.

ЦОС ФСБ России

Задержанный признался, что хотел приехать на Украину, чтобы участвовать в военной операции на стороне Киева против российской армии. По его словам, он повёлся на пропаганду.

«Большое спасибо нашим спецслужбам за то, что они сохранили мне жизнь, чтобы я вернулся к родным живым и здоровым», ― сказал мужчина.

Житель Нальчика также призвал россиян не повторять его ошибок.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в Кабардино-Балкарии жителя Нальчика. Он пытался через Белоруссию выехать из России, чтобы примкнуть к украинской армии. По данным спецслужб, задержанный планировал вступить в ряды одного из вооружённых формирований, участвующих в боевых действиях на территории Украины против Вооружённых сил России.

Днём ранее, 26 июня, в Амурской области по подозрению в государственной измене задержали гражданина России, родившегося во Львовской области. Выяснилось, что он оказывал финансовую помощь ВСУ: переводил деньги на закупку дронов, амуниции и военной техники для украинских солдат. Противоправную деятельность, направленную против безопасности России, пресекла Федеральная служба безопасности.