Сертолово, Ленинградская область, 27 июня, 2023, 11:20 — ИА Регнум. Житель Ленинградской области нашёл в лесу тлеющий полиэтиленовый пакет, в котором находилась голова человека, сообщил 27 июня портал 78.ru.

Известия/Дмитрий Коротаев

Пакет нашёл житель города Сертолово, когда гулял в лесу с собакой. Инцидент произошёл 26 июня.

Выгуливая собаку, он заметил тлеющий полиэтиленовый пакет. Намереваясь предотвратить возможный пожар, хозяин собаки попытался потушить возгорание.

Известия

В этот момент из пакета выкатилась человеческая голова. Испуганный житель Сертолово обратился в полицию. В итоге человеческие останки доставили в морг.

Как сообщало ИА Регнум, в начале апреля во время прогулки у железнодорожной станции Сортировочная житель Санкт-Петербурга нашёл останки человека — ступню и фрагменты черепа.