Лукашенко: у Белоруссии есть возможности противостоять угрозе Запада
Лукашенко заявил, что у Белоруссии есть технические возможности противостоять угрозе Запада
Минск, 27 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Белоруссия располагает техническими возможностями для противостояния угрозе со стороны Запада, заявил 27 июня глава государства Александр Лукашенко.
Белорусский лидер заявил, что нужно быть сильнее этих угроз.
«Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — сказал Лукашенко.
Он подчеркнул, что Запад готовит вторжение в Белоруссию, чтобы уничтожить её как страну. По его словам, формируются подразделения для последующего переворота в республике.
Лукашенко также заявил, что белорусская оппозиция готовила мятеж в стране, планируя воспользоваться событиями в России 24 июня.
Как сообщало ИА Регнум, 26 июня президент России Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за помощь в ситуации с попыткой вооружённого мятежа, предпринятого 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.
24 июня пресс-служба Лукашенко распространила информацию о достигнутой договорённости на переговорах с Пригожиным остановить движение вооружённых формирований по российской территории.