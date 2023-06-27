Минск, 27 июня, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Белоруссия располагает техническими возможностями для противостояния угрозе со стороны Запада, заявил 27 июня глава государства Александр Лукашенко.

Анна Рыжкова ИА REGNUM

Белорусский лидер заявил, что нужно быть сильнее этих угроз.

«Говоря про силу, я в последнюю очередь думаю про технические возможности. Они есть. И об этом мы прекрасно знаем», — сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что Запад готовит вторжение в Белоруссию, чтобы уничтожить её как страну. По его словам, формируются подразделения для последующего переворота в республике.

Лукашенко также заявил, что белорусская оппозиция готовила мятеж в стране, планируя воспользоваться событиями в России 24 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 26 июня президент России Владимир Путин выразил Лукашенко благодарность за помощь в ситуации с попыткой вооружённого мятежа, предпринятого 24 июня основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

24 июня пресс-служба Лукашенко распространила информацию о достигнутой договорённости на переговорах с Пригожиным остановить движение вооружённых формирований по российской территории.