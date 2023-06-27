Москва, 27 июня, 2023, 11:46 — ИА Регнум. Командир 5-й роты 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ заставляет подчинённых сдавать деньги «на внутренние нужды», сообщил 27 июня пленный украинский военный Валентин Гулаков.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, вымогательством занимается командир 5-й роты (позывной Сармат). Поборами он занимается регулярно.

«Он посещал наши группы, информировал о том, что есть необходимый денежный сбор на внутренние нужды — пять тысяч гривен», — сообщил пленный в беседе с ТАСС.

По словам Гулакова, куда потом командир тратил собранные средства, неизвестно. Хотя при сборе денег и говорилось о топливе «и каких-то переездах», на практике все потребности в подразделении служащим приходилось решать за свой счёт.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая в Верховную раду внесли на рассмотрение документ, разрешающий командирам ВСУ расстрел подчинённых в случае неповиновения приказу или самовольного оставления позиций.