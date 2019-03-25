Кемерово, 27 июня, 2023, 10:50 — ИА Регнум. В Центральном районном суде Кемерова 27 июня огласили приговор по уголовному делу, возбуждённому по факту катастрофического пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», который произошёл в 2018 году. На скамье подсудимых в том числе ― бывший глава кемеровского МЧС Александр Мамонтов.

Максим Киселев/ТАСС Экс-глава ГУ МЧС РФ по Кузбассу А. Мамонтов

Ему назначили наказание ― 10,5 года колонии общего режима, сообщил ТАСС. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.

Бывшего главного государственного инспектора по пожарному надзору МЧС в Кемерове Григория Терентьева суд приговорил к 8,5 года колонии общего режима со штрафом в 120 тыс. рублей.

Руководителя тушения пожара Андрея Бурсина приговорили к шести годам заключения, а начальника пожарного караула Сергея Генина — пяти годам лишения свободы.

Генерального директора ООО «Зимняя вишня» Надежду Судденок осудили на 13 лет и шесть месяцев, гендиректор ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (компания — собственник ТЦ) Юлия Богданова получила 14 лет колонии, технический директор комбината Георгий Соболев — 11 лет лишения свободы, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин — восемь лет тюрьмы, руководитель компании «Системный интегратор» (компания, отвечавшая за обслуживание противопожарной сигнализации) Игорь Полозиненко — шесть с половиной лет тюремного заключения.

Подчиненного Полозиненко, инженера противопожарной системы Александра Никитина осудили на пять лет и шесть месяцев лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта 2018 года во время пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове погибли 60 человек, 37 из которых дети.

В качестве фигурантов по уголовным делам, возбуждённым по факту произошедшей трагедии, проходили 15 человек.

Ранее стало известно, что бывший начальник Главного регионального управления МЧС Мамонтов пытался помешать следствию. Подозреваемый в халатности и растрате генерал избавлялся от улик по делу. Мамонтов «давал приказы об уничтожении бухгалтерской базы. Кроме того, выявлены несоответствия действительности в сведениях об описании пожара».

Следствие также установило, что Мамонтов и начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по городам Кемерово, Березовский и Кемеровскому району Григорий Терентьев, которых обвинили в халатности и растрате бюджетных средств, не запланировали и в 2017–2018 годах не провели проверку соблюдения требований пожарной безопасности здания ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», в котором располагалась «Зимняя вишня». Также Мамонтову предъявлено обвинение в растрате 1,8 млн рублей бюджетных средств, выделенных на финансирование областного МЧС.

В декабре 2021 года Центральный районный суд Кемерова вынес приговор за взятку бывшей главе Госстройнадзора Кузбасса Танзиле Комковой. Её приговорили к 18 годам в колонии общего режима и штрафу 80 млн рублей.

В апреле 2023 года суд освободил из-под стражи пожарного Сергея Генина, который был осуждён по статье о халатности при тушении ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Такое решение вынесли в связи с заболеванием Генина, которое препятствовало содержанию под стражей. Его освободили под подписку о невыезде.