Самара, 27 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. На трассе в Самарской области, на которой произошло крупное ДТП, открыли проезд, сообщили 27 июня в региональном управлении МВД.

ГУ МВД России по Самарской области

На месте аварии провели работу сотрудники ГИБДД, МВД, следственно-оперативная группа.

Как сообщало ИА Регнум, в результате ДТП в Большеглушицком районе Самарской области в 1:30 (время местное) 27 июня погибли шесть и получили травмы восемь человек.

Дорожная авария, в ходе которой столкнулись Hyundai Elantra и Honda Stepwgn, произошла на 110-м км автодороги А-300.

По словам главы управления ГИБДД по Самарской области Юрия Некрасова, авария произошла, вероятно, из-за выезда легковой машины Hyundai на полосу встречного движения, где она и столкнулась с минивэном Honda.

Водитель Hyundai, гражданин Киргизии, погиб, как и четверо пассажиров легковушки — также иностранных граждан. Погиб и пассажир Honda. Водитель микроавтобуса и ещё семь человек, которых он вёз, попали в больницу с травмами.