Варшава, 27 июня, 2023, 10:23 — ИА Регнум. Власти Польши провоцируют ссору с Германией для реализации собственных геополитических амбиций в Европе. Такое мнение 27 июня высказал обозреватель Уриэль Араужо в статье для портала InfoBRICS.

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По мнению автора, сейчас антинемецкая кампания польских властей нарастает, а «обиды» Варшавы от Второй мировой войны становятся «оружием».

Автор указал, что Соединённые Штаты занимаются продвижением интересов Польши по поводу гегемонии в регионе в первую очередь для противодействия Германии, а польская сторона старается извлечь выгоду из сложившейся ситуации.

«Поступая таким образом, Польша стремится утвердиться в качестве нового геополитического центра ЕС, одновременно бросая вызов ведущей роли Германии на континенте», — говорится в публикации.

Араужо отметил, что Германия считает такие намерения польских властей «ироничными», потому что вклад немецкой стороны в бюджет Евросоюза является наибольшим, а потому такие государства, как Польша, смогли развиваться благодаря ФРГ и её вкладу в европейский бюджет.

«Следовательно, согласно этим рассуждениям, Варшава стремится получить максимальные финансовые и экономические выгоды от своего членства в ЕС за счёт своих «союзников», особенно Германии», — заметил обозреватель.

Он добавил, что Польша на протяжении десятков лет отказывалась вкладываться в построение внутриевропейской системы отношений и преследовала только собственные интересы. При этом Араужо указал, что степень напряжённости между Берлином и Варшавой будет только увеличиваться, так как Польша использует антигерманские настроения наравне с русофобией.

«Эта напряжённость отражает кризис в европейских нарративах, а также идеологические и геополитические противоречия на континенте», — заключил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Варшава готова начать диалог с Берлином о получении репараций. Он допустил, что, когда Польша сможет получить их от Германии, она может потребовать выплаты и от России.

Также в марте МИД Польши отправил в обе палаты Конгресса США письма с требованиями Варшавы компенсаций от Берлина. По мнению замглавы польского МИД Аркадиуша Муларчика, польской стороне рано или поздно удастся добиться от Германии репараций

В октябре 2022 года Варшава потребовали от Берлина 6,2 триллиона злотых ($1,3 триллиона) для компенсации ущерба во время Второй мировой войны. Тогда Германия отказалась от обсуждения этого вопроса.