Пекин, 27 июня, 2023, 10:03 — ИА Регнум. Москва и Пекин, действуя совместно, способны сорвать планы НАТО разделить Евразию, заявил 27 июня российский посол в Китае Игорь Моргулов.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Он рассказал на церемонии открытия VIII международной конференции «Россия и Китай: сотрудничество в новую эпоху» о намерении НАТО придать глобальный охват своей деятельности. Инициатором этой эскалации выступают США.

По словам российского дипломата, НАТО стремится сейчас проникнуть в Азиатско-Тихоокеанский регион и разделить общеевразийское пространство на сеть эксклюзивных клубов и военных блоков.

«Это очень опасные планы, дорогие друзья, но я убеждён, что Россия и Китай в состоянии совместными усилиями сорвать эти опасные планы», — заявил Моргулов.

Дипломат добавил, что России и Китаю следует продолжать укреплять внешнеполитическую координацию, в том числе в ООН, ШОС и БРИКС.

Как сообщало ИА Регнум, 27 июня премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что перед человечеством встают серьёзные вызовы, поэтому странам следует действовать сообща. В нынешних условиях заботиться только о себе не может позволить себе ни одна страна, считает Ли Цян.