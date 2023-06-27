Пекин, 27 июня, 2023, 09:57 — ИА Регнум. Мир не может и не должен возвратиться в состояние изолированности и закрытости государств друг от друга. Об этом 27 июня премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил в ходе церемонии открытия 14-го ежегодного совещания новых мировых лидеров Всемирного экономического форума.

ТАСС/EPA/WANG Zhao Премьер Госсовета КНР Ли Цян

По словам Ли Цяна, глобализация в эконмической сфере — это историческая тенденция, несмотря на то, что в ходе неё человечество сталкивается с большим количеством потрясений, и её общая тенденция развития никогда не менялась, тем более при теперешнем ускоренном развитии новых технологий, таких как цифровые технологии и искусственный интеллект, «которые создали более благоприятные условия для экономической глобализации».

«Мир не должен и не может вернуться в прошлое состояние изолированности и закрытости друг от друга», — сказал премьер Госсовета.

Ли Цян уточнил, что человечеству, как он считает, необходимо следовать веяниям времени, добиваясь дальнейшего консенсуса в развитии и строя в мире экономику открытого типа.

«Мы решительно выступаем против искусственной политизации торгово-экономических вопросов», — указал китайский политик, добавив, что также странам мира, по его мнению, необходимо совместно защищать безопасность, стабильность и бесперебойность глобальных производственных цепочек и цепей поставок.

«Чтобы плоды экономической глобализации могли на более справедливой основе приносить пользу разным странам и разным группам людей», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Ли Цян заявил, что человечеству перед лицом серьёзных глобальных вызовов необходимо действовать совместно, потому что эпоха индивидуального героизма закончилась. По его мнению, в соверменных условиях ни одна страна мира не может заботиться только о себе и в одиночку решить все проблемы.